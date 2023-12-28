Папа Франциск прислал подарок белорусским детям 28.12.2023, 12:32

Он будет передаваться из прихода в приход.

27 декабря в приход Святого Иосифа в Орше (Витебская епархия) прибыл розарий — подарок Папы Франциска для детей из Беларуси, пишет Catholic.by.

Такой презент 18 октября понтифик передал по случаю молитвенной акции «Миллион детей молится на розарии».

По желанию Папы, розарий будет передаваться из прихода в приход, чтобы приглашать как можно больше детей и взрослых молиться о мире в мире.

Дети прихода Святого Иосифа в Орше торжественно принесли четки к алтарю на начало святой мессы, проведение которой возглавил ксендз Михаил Цвечковский.

Ксендз Михаил отметил, что сегодня, когда в мире продолжаются войны, святая Мария может принести покой через святой розарий.

В завершение святой мессы дети вместе со священниками и взрослыми помолились на розарии в интенции мира во всем мире.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».