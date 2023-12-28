В Крыму за пять минут прогремело несколько мощных взрывов
- 28.12.2023, 13:10
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Оккупантов «накрыло» в Красноперекопске.
Во временно оккупированном Крыму, в Красноперекопске, прогремели взрывы в четверг, 28 декабря. Там произошли несколько взрывов за 5 минут.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
«В Красноперекопске в течение последних 5 минут было слышно два взрыва», - говорится в сообщении.
При этом следов ракет в небе не видно.
Взрывы в Крыму
На севере временно оккупированного Крыма в районе Красноперекопска (Яны Капу, административный центр Перекопского района) ночью, 28 декабря, раздались взрывы. Серия взрывов прогремела примерно в час ночи.
Кроме этого, около половины двенадцатого ночи сообщалось о взрывах в оккупированном Севастополе в районе бухты. В ТГ-каналах рассказывали о четырех-пяти взрывах.