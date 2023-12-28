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В Крыму за пять минут прогремело несколько мощных взрывов

  • 28.12.2023, 13:10
  • 5,034
В Крыму за пять минут прогремело несколько мощных взрывов

Оккупантов «накрыло» в Красноперекопске.

Во временно оккупированном Крыму, в Красноперекопске, прогремели взрывы в четверг, 28 декабря. Там произошли несколько взрывов за 5 минут.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

«В Красноперекопске в течение последних 5 минут было слышно два взрыва», - говорится в сообщении.

При этом следов ракет в небе не видно.

Взрывы в Крыму

На севере временно оккупированного Крыма в районе Красноперекопска (Яны Капу, административный центр Перекопского района) ночью, 28 декабря, раздались взрывы. Серия взрывов прогремела примерно в час ночи.

Кроме этого, около половины двенадцатого ночи сообщалось о взрывах в оккупированном Севастополе в районе бухты. В ТГ-каналах рассказывали о четырех-пяти взрывах.

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