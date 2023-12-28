ВСУ из HIMARS накрыли спецназ «кадыровцев» в Кременной 28.12.2023, 16:04

Панику оккупантов показали на видео.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по месту расположения российских оккупантов в Кременной, Луганская область.

В результате удара казарма получила серьезные повреждения, количество погибших и раненых на данный момент неизвестно, сообщает dialog.ua.

Z-военкор Романов пишет, что под удар попал спецназ «кадыровцев» из подразделения «Ахмат».

Удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Последствия сняли российские военные на камеру мобильного телефона.

На видео видно, что здание охвачено огнем и частично разрушено. Снимавший на камеру последствия удара пребывает в панике: он предполагает, что удар ВСУ навели местные жители.

Документы все сгорели, признается он. На видео слышна детонация боеприпасов. Выбегающий из здания предупреждает, что скоро может рвануть тротил.

Удар является очередным свидетельством того, что ВСУ успешно применяют американские РСЗО HIMARS на поле боя.

HIMARS обладают высокой точностью и дальностью стрельбы, что позволяет им наносить удары по целям в глубоком тылу противника.

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