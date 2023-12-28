Россия скрыла реальное число жертв подрыва дамбы Каховской ГЭС 1 28.12.2023, 16:56

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На левом берегу Херсонщины много братских могил.

Оккупационные российские власти пытались скрыть реальное число погибших в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области.

Официально было заявлено о гибели 59 человек, но только в городе Алешки, который оказался одним из наиболее пострадавших, могли погибнуть в шесть раз больше — до 300 человек, пишет Associated press со ссылкой на местных медицинских работников.

По словам очевидцев, после начала потопа в Алешках, население которого составляло на момент трагедии 16 тыс. человек, оккупационные власти пропали на три дня — с 6 по 9 июня. В это время жители города пытались спасать друг друга, поскольку некоторые не успели покинуть свои дома, другие были заперты на крышах, а по затопленным улицам плавали раздутые тела.

Когда оккупационные власти вернулись, они запретили врачам в больнице выдавать свидетельства о смерти утонувших. По словам медсестры Светланы, которая курировала учет таких смертей, это было отступлением от протокола, которому медики следовали до этого даже во время российской оккупации.

Запрет, который был передан в устной форме и не был закреплен на бумаге, фактически лишил врачей возможности документально фиксировать количество погибших. При этом полиция ежедневно приходила в больницу, чтобы скопировать свидетельства о смерти и убедиться, что ни одно из них не принадлежит утонувшим.

Одна из местных жительниц на условиях анонимности рассказала, что вместе с мужем и двумя соседями они подобрали по меньшей мере сотню тел погибших во время наводнения. Они доставили их на центральное кладбище в Алешках и закопали в могилах глубиной в один метр. После этого оккупационные власти стали угрожать женщине и запретили собирать тела.

Жителям Алешек и медработникам было приказано звонить в полицию, если они увидят труп. Тела забирали машины МЧС России, а затем их спешно хоронили в братских могилах, обсыпая хлорной известью. Одно из захоронений было во дворе православной Покровской церкви в центре Алешек. Местные жители утверждают, что таких братских могил в городе множество.

Об обрушении плотины на Каховской ГЭС, расположенной по течению выше Херсона, стало известно утром 6 июня. В результате неконтролируемого схода воды пострадали населенные пункты по обеим сторонам Днепра. На левом берегу оказались подтоплены Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань, на правом — Херсон и близлежащие к нему поселки.

Президент РФ Владимир Путин назвал разрушение плотины «варварской акцией» украинских властей. Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию. Наиболее вероятной причиной разрушения плотины стал взрыв, произведенный изнутри с использованием мощного заряда. О том, что контролирующие ГЭС российские войска заминировали ее, Украина заявляла еще в октябре прошлого года.

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