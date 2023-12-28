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FlyDubai увеличила число рейсов из Минска в Дубай

  • 28.12.2023, 17:12
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FlyDubai увеличила число рейсов из Минска в Дубай

До 10 в неделю.

С 26 декабря авиакомпания FlyDubai добавила дневные рейсы на маршруте Дубай — Минск — Дубай, сообщает пресс-служба Национального аэропорта.

С октября прошлого года рейсы есть в расписании каждый день и предполагают ночной перелет в ОАЭ. Сейчас же появились еще и дневные — по вторникам, четвергам и субботам. Прибытие рейса из Дубая в Минск указано в 12:55, а вылет обратно — в 13:55.

В итоге после увеличения частоты полетов общее число рейсов FlyDubai между Минском и Дубаем достигло 10 в неделю.

С октября и авиакомпания Belavia тоже стала чаще летать из Минска в Дубай.

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