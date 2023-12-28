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Праздник с огоньком: в Мелитополе вспыхнула баня с оккупантами

  • 28.12.2023, 17:15
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Праздник с огоньком: в Мелитополе вспыхнула баня с оккупантами

Отмечали «всероссийский день спасателя».

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на четверг, 28 декабря, загорелась частная баня. В ней местные «МЧСники» и коллаборанты праздновали «всероссийский день спасателя».

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. Как отмечают местные жители, дом и баня принадлежит местному спасателю.

«Очередной вечер «отдыха» оккупанты устроили вчера во время празднования «всероссийского дня спасателя». Однако не присмотрели за техникой безопасности и пережарились», — отмечает Федоров.

Местные телеграм-каналы пишут, что самым частым гостем у владельца бани был коллаборант по оккупационной администрации – начальник фейкового департамента капстроительства и УЖКХ Алексей Тегимбаев.

В преддверии пожара «МЧСники» принимали поздравления от гауляйтерки Галины Данильченко и партии Путина, фотографировались у елки на площади.

«Потом заливали глотку и парились в бане», — добавляют в телеграм-канале.

Заметим, что ни предварительная причина возникновения пожара, ни количество пострадавших пока неизвестно.

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