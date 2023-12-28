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Жены мобилизованных россиян пожелали Путину сгореть в аду

  • 28.12.2023, 17:47
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Жены мобилизованных россиян пожелали Путину сгореть в аду

И призывают бороться за своих мужей.

Жены мобилизованных, которые ранее призвали президента Владимира Путина самому отправиться на фронт и умереть, опубликовали новое обращение к главе государства в телеграм-канале «Путь домой».

«Сегодня у нашей участницы Марии погиб муж. <…> Надеемся на то, что Владимир Владимирович и виновные в тысячах сломанных судеб, на Новый год не захлебнутся от крови наших ребят, которая заполнена до краев в их изящном бокале! Горите в аду», — заявили жены резервистов.

Комментарий размещен под видеообращением женщины, которая представляется Марией Ишковой из Санкт-Петербурга. Она рассказывает, что ее мужа мобилизовали осенью 2022 года, а в августе его подразделение «как ВДВ, как штурмовиков» бросили на Запорожское направление, чтобы остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины, и в декабре он погиб.

«Я хочу сказать всем людям, кто борется за своих любимых мужчин: <…> времени у вас нет, потому что абсолютно каждый день может стать роковым. И, скорее всего, неизбежно станет. Боритесь за них сейчас, именно сегодня, делайте все возможное. А я считаю, что возможно одно единственное — это СОЧ (самовольное оставление части - TMT), это побег. Если ваш муж вернулся домой, просто бегите с ним», — говорит автор видео.

Жены мобилизованных соглашаются с Марией, отмечая, что сейчас «каждая минута на счету». «Нам просто необходимо бороться за своих любимых, чтобы не стало слишком поздно», — добавляют они. 

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