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Аналитики посчитали, сколько у РФ осталось больших десантных кораблей

  • 28.12.2023, 18:10
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Аналитики посчитали, сколько у РФ осталось больших десантных кораблей

ВСУ уничтожили три.

ВСУ уничтожили три больших десантных корабля РФ в Черном и Азовском морях. Ликвидация большого десантного корабля (ВДК) проекта 775 «Новочеркасск» в оккупированной Феодосии сократила количество кораблей такого класса в Черном море до 10.

Как напомнили аналитики Defence-ua.com, кроме «Новочеркасска», в сентябре был уничтожен еще» Минск», также проекта 775, а 24 марта 2022 года в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Саратов» (проект 1171).

Однако враг продолжает иметь в строю:

два ВДК проекта 1171«Тапир»:

«Орск»

«Николай Фильченков»

семь проекта 775:

«Цезарь Куников» (получил повреждения в Бердянске)

«Ямал»

«Азов»

«Калининград» (Балтийского флота)

«Георгий Победоносец» (Северного флота)

«Королев» (Балтийского флота)

«Оленегорский горняк» (Северного флота, получил повреждения в Новороссийске)

один проекта 11711 типа «Иван Грен»:

«Петр Моргунов» (Северного флота).

То есть в целом речь идет о 10 больших десантных кораблях у РФ в Черном море. «Но имеющиеся спутниковые снимки показали интересную картину относительно боеспособности этих кораблей. В частности благодаря публикациям специалиста MT Anderson можно увидеть, что в оккупированном Севастополе 20 декабря находилось всего четыре ВДК проекта 775, два из которых находились в ожидании ремонта», - отметили аналитики.

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