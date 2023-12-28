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В Польше задержали гражданина Афганистана, который координировал нелегалов

  • 28.12.2023, 18:13
В Польше задержали гражданина Афганистана, который координировал нелегалов

Мужчина организовал перевозку нелегальных мигрантов через белорусско-латвийскую границу.

На прошлой неделе сотрудники Подляшского пограничного отряда задержали 37-летнего гражданина Афганистана, причастного к организации незаконного пересечения границы, сообщает польская Погранслужба.

Было установлено, что мужчина получал деньги за координацию и организацию перевозок мигрантов через белорусско-латвийскую границу, затем через литовско-польскую и далее в Западную Европу.

В связи с тем, что задержанный имел право проживания на территории Дании, в отношении него было возбуждено дело о передаче в другое государство ЕС. По решению окружного суда Августова он был помещен на 2 месяца в центр содержания под стражей в Сувалках.

С начала этого года в зоне ответственности Подляшского пограничного отряда задержано 604 помощника и организатора незаконного пересечения границы: 519 – на польско-белорусской и 85 – на польско-литовской границе.

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