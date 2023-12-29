Понадобилось 35 секунд: ВСУ мгновенно разбили танковую колонну РФ возле Синьковки 29.12.2023, 15:25

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Российские пропагандисты устроили истерику.

В районе Синьковки на Купянском направлении оккупанты потеряли колонну бронетехники, сообщает focus.ua.

Причем для этого ВСУ понадобилось всего лишь 35 секунд. На это пожаловался российский пропагандист Анатолий Радов.

«Еще один заезд в Синьковку. Украинцы справились за 35 секунд, чтобы уничтожить 4 наших бронемашины — 2 танки (один с тралом) и 2 БМП. Честно говоря, уже непонятно, что там происходит», — написал он.

Радов добавил, что несколько раз пересматривал видео и в конце концов ничего не понял и пожаловался, что ВС РФ постоянно едут колоннами и даже не пытаются отстреливаться.

«Пересмотрел еще раз про Синьковку. Самое страшное, что после подбития танков и БМП, уцелевшая БМП просто поперла в одиночестве вперед, пока ее не подбили. Она даже не пыталась развернуться и уехать. И почему они даже не пытаются стрелять, а просто едут. На том направлении ни во время одной атаки техника не стреляла», — возмущается Радов.

Напомним, что на Купянском направлении российские войска не оставляют попыток захватить Синьковку. Танковое подразделение ВС РФ пыталось атаковать позиции ВСУ. Для атаки россияне выбрали то самое место, где перед этим потеряли пол десятка бронемашин.

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