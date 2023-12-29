Новый президент Аргентины Милей не хочет иметь дело с Путиным и Си 29.12.2023, 18:56

Хавьер Милей

Страна не будет вступать в БРИКС.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, инаугурация которого состоялась 10 декабря, отказался от решения присоединяться к межгосударственному объединению БРИКС. В него входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Милей отклонил идею сближения Аргентины с этими странами в политике и экономике, направив их лидерам письма с объявлением, что его страна отказывается от договоренностей о вступлении в БРИКС с 1 января. Они были достигнуты при предыдущей аргентинской власти в лице тогдашнего президента Альберто Фернандеса на саммите объединения в ЮАР 22 августа нынешнего года.

Как пишет издание Brasil 247, Милей отказался иметь дело с «коммунистами». Он также не раз высказывал поддержку Украине в ее войне с Россией.

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