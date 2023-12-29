Российская ракета влетела на территорию Польши: НАТО реагирует 3 29.12.2023, 19:59

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Российская ракета пролетела 40 км по территории страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Анджеем Дудой нарушение российской ракетой воздушного пространства Польши, передает polskieradio.pl.

Инцидент произошел утром во время серии российских авиаударов по Украине – российская ракета пролетела 40 км по территории страны, а затем залетела на территорию Украины.

«НАТО остается солидарной с нашим ценным союзником. Мы следим за ситуацией и будем поддерживать контакт до тех пор, пока не будут установлены факты. НАТО сохраняет бдительность», - заверил Йенс Столтенберг после разговора с польским президентом.

Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 29, 2023

Утром на украинские города – Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одессу, а также Львов и Львовскую область, включая Яворовский район, расположенный прямо у границы с Польше, - обрушилась серия ракетных ударов со стороны России. В результате атаки погибли десятки человек.

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