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В Подмосковье нашли мертвым отца главы пресс-службы РПЦ Владимира Легойды

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  • 29.12.2023, 22:52
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В Подмосковье нашли мертвым отца главы пресс-службы РПЦ Владимира Легойды
Роман Легойда

Возбуждено дело об убийстве.

В подмосковном Видном нашли тело Романа Легойды, отца председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Официально в пресс-службе Следственного комитета по Московской области агентствам сообщили, что в Ленинском городском округе на обочине дороги нашли тело 90-летнего местного жителя с множеством колото-резанных ран. Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК). Ход расследования контролирует центральный аппарат СК России.

По предварительным данным, на Романа Легойду напали во время дневной прогулки с внуком, пишут «112» и Mash. По их данным, ему нанесли 18 колото-резанных ран.

Владимир Легойда отвечает за взаимодействие Русской православной церкви с общественными организациями и руководит пресс-службой патриарха Кирилла. Он также возглавляет редакцию православного журнала «Фома».

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