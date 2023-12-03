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На стороне РФ воюют наемники из Кубы

  • 3.12.2023, 4:59
На стороне РФ воюют наемники из Кубы

Кремль использует их для пропаганды.

В России продолжается набор людей для участия в войне против Украины. Сейчас на фронте обнаружили боевиков из Кубы. Об этом сообщила платформа «InformNapalm» в Telegram-канале.

Расследователи установили, что военкомат города Тула привлек к военным действиям одного гражданина Колумбии. Всего идентифицировали около 200 боевиков.

Согласно контракту, российское Министерство обороны обещало выплачивать кубинцам примерно 2 тысячи долларов в месяц. Несмотря на это, российские оккупанты не скрывают присутствие кубинских наемников, а наоборот, публикуют видео с ними.

«Кубинцы стали появляться на позициях, где россияне снимают с ними юмористические ТИК-токи, как учат их материться на русском», - указано в сообщении InformNapalm.

После обнаружения этой информации, правительство Кубы заявило о перекрытии каналов торговли людьми и перемещения наемников в Россию.

Пока расследователям удалось «поймать» только двух кубинцев, которые уже приняли участие в боевых действиях на Донецком направлении. Сейчас их используют для примитивной пропаганды, якобы «Россию поддерживает весь мир».

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