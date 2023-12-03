ВСУ подтвердили расстрел оккупантами безоружных украинских военнопленных 3 3.12.2023, 10:16

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Россия ответит за преступление.

В ВСУ подтвердили информацию медиа о расстреле украинских военнопленных.

Об этом сообщает Стратком ВСУ.

«Российская Федерация в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права. На кадрах, опубликованных в медиа, изображена казнь двух военнопленных Вооруженных Сил Украины. По подтвержденной информации, российские оккупанты в который раз коварно расстреляли безоружных солдат», - сообщено на канале.

ВСУ призвали международную общественность отреагировать и привлечь военное руководство России к ответственности.

«Призываем международную общественность осудить действия России и привлечь военное руководство страны-агрессора к ответственности», – написали на канале.

Кадры расстрела россиянами пленных бойцов ВСУ можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее в ВСУ сообщили, что проверяют видео расстрела российскими оккупантами украинских военных, которые сдавались в плен, вероятно, возле Степового Донецкой области.

В частности, телеграм-канал DeepState выложил видео, на котором видно, как группа оккупантов расстреливает двух военных во время того, как они выходили из блиндажа. На видео видно, что один из военных держал руки за головой.

По данным DeepState, это произошло возле Степового, когда россияне зашли на позиции 45-го отдельного стрелкового батальона. «Враг зашел на позиции 45-го ОСБ. Во время зачистки россияне нашли блиндаж, в котором были наши ребята. Они вынуждено сдавались из-за недостатка БК. Сразу как вышел второй боец, ... просто расстреляли обоих», - отмечается в сообщении.

По запросу «Украинской правды» подтвердить эти события, пресс-секретарь ОСУВ «Таврия» Александр Штупун сказал: «Российские оккупанты ежедневно цинично нарушают правила ведения войны. И это видео - вопиющее тому подтверждение. Оно проходит соответствующие процедуры проверки и документирования. Подобные преступления не имеют срока давности, все доказательства будут переданы в соответствующие международные институты, которые занимаются военными преступлениями».

При этом, как сообщает hromadske, омбудсмен Дмитрий Лубинец уже обратится из-за этого видео в международные организации. «На видео четко видно, что украинские военные выполняют все необходимые вещи, которые показывают, что они без оружия, что они сдаются в плен и не несут никакой угрозы для российских военных. Их автоматически должны были взять в плен и предоставить статус военнопленных», - прокомментировал омбудсмен.

Он выразил убеждение, что украинским правоохранительным и разведывательным органам удастся физически установить причастных к убийству украинских военнопленных.

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