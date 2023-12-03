ВСУ ликвидировали всех оккупантов, расстрелявших безоружных украинских пленных

ВСУ ликвидировали всех оккупантов, расстрелявших безоружных украинских пленных6
- 3.12.2023, 12:32
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Защитники Украины штурмом взяли эту позицию и уничтожили всех захватчиков.
Глава Авдеевской городской государственной администрации Виталий Барабаш заявил, что Силы обороны ликвидировали всех российских оккупантов, причастных к расстрела безоружных украинских воинов возле Степового Донецкой области.
Как заявил Барабаш в эфире телемарафона, двое воинов сдавались в плен россиянам, поскольку у них закончился боекомплект.
«Они сдавались в плен, действительно, из-за того, что у них закончился боекомплект. Насколько мне известно, чуть позже наши ребята штурманули эту позицию. Все, кто находился там, были ликвидированы», - отметил Барабаш.