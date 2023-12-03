закрыть
3 декабря 2023, воскресенье, 13:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ликвидировали всех оккупантов, расстрелявших безоружных украинских пленных

6
  • 3.12.2023, 12:32
  • 9,844
ВСУ ликвидировали всех оккупантов, расстрелявших безоружных украинских пленных

Защитники Украины штурмом взяли эту позицию и уничтожили всех захватчиков.

Глава Авдеевской городской государственной администрации Виталий Барабаш заявил, что Силы обороны ликвидировали всех российских оккупантов, причастных к расстрела безоружных украинских воинов возле Степового Донецкой области.

Как заявил Барабаш в эфире телемарафона, двое воинов сдавались в плен россиянам, поскольку у них закончился боекомплект.

«Они сдавались в плен, действительно, из-за того, что у них закончился боекомплект. Насколько мне известно, чуть позже наши ребята штурманули эту позицию. Все, кто находился там, были ликвидированы», - отметил Барабаш.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип