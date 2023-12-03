ВСУ разгромили командный пункт спецназа РФ на левом берегу Днепра и ликвидировали генерал-майора

ВСУ разгромили командный пункт спецназа РФ на левом берегу Днепра и ликвидировали генерал-майора2
- 3.12.2023, 13:04
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Сокрушительный удар нанесли по 10-й бригаде Главного управления российского Генштаба.
Генерал-майор войск РФ Владимир Завадский, вероятно, был ликвидирован при ударе ВСУ по одному из российских командных пунктов, сообщает dialog.ua.
28 ноября ВСУ нанесли сокрушительный удар по командному пункту 10-й бригады спецназначения Главного управления Генштаба ВС РФ.
Он размещался в поселке Новая Маячка на оккупированной левобережной части Херсонской области.
Информацию подтвердил Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», который ведут офицеры группировки «Днепр» ВС РФ.
Авторы канала резко раскритиковали военное руководство за то, что командный пункт находился так близко к линии фронта - всего в 22 км.
«Подтверждаем информацию о прилете в н.п. Новая Маячка… Информация правдива. 28 ноября противник нанес ракетный удар по КП 10 обр СпН… Не пора ли командованию ГВ «Днепр» подумать про отвод пунктов управления частями и соединениями на более безопасное удаление от линии фронта, хотя бы за рубеж Новая Каховка - Армянск. Иначе новые прилеты - лишь вопрос времени», - пишут российские офицеры.
Они уточнили, что при ударе были и погибшие, и раненые военные РФ. Количество назвать отказались, «дабы не радовать» украинцев.
Однако отметили, что в тот же день на Южном фронте был ликвидирован замкомандующего 14-го армейского корпуса ВС РФ генерал-майор Владимир Завадский.
По одной из версий, он подорвался на мине. Однако более достоверной версией выглядит, что он попал под удар, находясь на командном пункте.