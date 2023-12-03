закрыть
3 декабря 2023, воскресенье, 13:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разгромили командный пункт спецназа РФ на левом берегу Днепра и ликвидировали генерал-майора

2
  • 3.12.2023, 13:04
  • 2,350
ВСУ разгромили командный пункт спецназа РФ на левом берегу Днепра и ликвидировали генерал-майора

Сокрушительный удар нанесли по 10-й бригаде Главного управления российского Генштаба.

Генерал-майор войск РФ Владимир Завадский, вероятно, был ликвидирован при ударе ВСУ по одному из российских командных пунктов, сообщает dialog.ua.

28 ноября ВСУ нанесли сокрушительный удар по командному пункту 10-й бригады спецназначения Главного управления Генштаба ВС РФ.

Он размещался в поселке Новая Маячка на оккупированной левобережной части Херсонской области.

Информацию подтвердил Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», который ведут офицеры группировки «Днепр» ВС РФ.

Авторы канала резко раскритиковали военное руководство за то, что командный пункт находился так близко к линии фронта - всего в 22 км.

«Подтверждаем информацию о прилете в н.п. Новая Маячка… Информация правдива. 28 ноября противник нанес ракетный удар по КП 10 обр СпН… Не пора ли командованию ГВ «Днепр» подумать про отвод пунктов управления частями и соединениями на более безопасное удаление от линии фронта, хотя бы за рубеж Новая Каховка - Армянск. Иначе новые прилеты - лишь вопрос времени», - пишут российские офицеры.

Они уточнили, что при ударе были и погибшие, и раненые военные РФ. Количество назвать отказались, «дабы не радовать» украинцев.

Однако отметили, что в тот же день на Южном фронте был ликвидирован замкомандующего 14-го армейского корпуса ВС РФ генерал-майор Владимир Завадский.

По одной из версий, он подорвался на мине. Однако более достоверной версией выглядит, что он попал под удар, находясь на командном пункте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип