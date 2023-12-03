Бойня под Авдеевкой: что осталось от колонны российских военных 3 3.12.2023, 15:13

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Резонансное видео вызвало шок у оккупантов.

Резонансные кадры разгрома колонны российских военных под Авдеевкой продолжают обсуждать в социальных сетях.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский опубликовал фрагмент видео в своем Telegram-канале и обратил внимание на большое количество трупов российских военных, которые разбросаны по обе стороны дороги рядом с подбитой бронетехникой.

Видео можно посмотреть здесь.

Более того, он отмечает парадоксальное поведение российских властей, которые отправляют на убой десятки тысяч россиян на фоне катастрофической демографии самой РФ.

«Бойня под Авдеевкой. Все завалено трупами российских военных. Удивительно, насколько низко ценится в России человек. Даже в диких периферийных странах с зашкаливающей рождаемостью людей и то стараются больше беречь. Казалось бы, при низкой рождаемости в РФ такого наплевательского отношения к людям быть не должно. Но нынешняя Россия как будто существует для того, чтобы опровергнуть все законы демографии», - отметил Денис Казанский.

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