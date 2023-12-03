Нью-Йорк может ввести плату за пробки
- 3.12.2023, 23:14
Полученные деньги будут привлекать для финансирования общественного транспорта.
Нью-Йорк может стать первым городом США, где водители будут вынуждены платить за пробки.
Об этом сообщает New York Times.
Нью-Йорк может стать первым городом Соединенных Штатов, в котором водители вынуждены будут платить плату за въезд в наиболее активные районы. Такую практику уже используют в некоторых других странах.
Плату планируют ввести для въезда в центр городского округа Манхэттен, где, в частности, находится главная площадь города Таймс-Сквер и один из самых популярных районов — Сохо.
Полученные деньги будут привлекать для финансирования общественного транспорта.