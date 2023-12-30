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Турецкий БПЛА-невидимка с украинским двигателем успешно совершил дебютный полет

  • 30.12.2023, 3:23
Турецкий БПЛА-невидимка с украинским двигателем успешно совершил дебютный полет

Видео.

Турецкий беспилотник-невидимка с украинским двигателем успешно совершил свой дебютный полет, пишет Вloomberg.

Максимальная высота полета Anka-3 составляет 12 км, при условии работы на высоте до 9 км автономность составит до 10 часов. Крейсерская скорость беспилотника 463 км/ч, максимальная – 787 км/ч.

«Anka-3 может многократно перемещаться вперед и назад к целевым точкам, не попадая в радары даже современных систем ПВО», – сказал независимый турецкий эксперт в области авиации Кубилай Йылмаз.

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