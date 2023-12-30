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Российский штурмовик Ульянов расстрелял на фронте ОМОНовца из Дагестана

  • 30.12.2023, 12:55
  • 3,210
Российский штурмовик Ульянов расстрелял на фронте ОМОНовца из Дагестана

Инцидент произошел в Херсонской области Украины.

В оккупационной армии РФ новый инцидент с «дружественным огнем».

В оккупированном селе Хорлы, в Херсонской области Украины, штурмовик ВС РФ пытался пристрелить силовика из Дагестана из автомата Калашникова.

О происшествии рассказал российский Telegram-канал Astra, ссылаясь на свои источники.

Инцидент случился поздно вечером в минувший четверг, 28 декабря.

«Штурмовик 81-й бригады 36-летний Илья Ульянов решил пострелять в воздух. Сквозное ранение ступни получил сотрудник ОМОНа из Дагестана Арсен Яхьяев», - рассказал российский ресурс.

Каким образом при стрельбе в воздух могли пострадать ступни российского силовика, не уточняется.

На случайное происшествие это мало похоже. Более достоверной выглядит версия о том, что между двумя оккупантами возник конфликт, например, на этнической или бытовой почве.

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