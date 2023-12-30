Бои в Курской области: разбита колонна военной техники РФ 2 30.12.2023, 14:23

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Удар украинских военных показали на видео.

В России все больше начинают ощущать войну уже на своей территории. Так, в Курскую область украинские воины снова доставили партию «бавовны».

После того, как россияне погасили свою горящую технику, они решили запретить ее передвижение в населенном пункте Комсомольский.

Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

«Северное направление. В населенном пункте Комсомольское Курской губернии ввели запрет передвижения военной техники. Слава Украине и ее воинам», – отметил Штефан.

Он также опубликовал видео, на котором видно, как мимо лесополосы едет охваченная огнем российская техника.

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