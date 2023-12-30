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В центре российского Белгорода раздались мощные взрывы

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  • 30.12.2023, 15:50
  • 4,312
В центре российского Белгорода раздались мощные взрывы

Есть разрушения, над городом поднимается дым.

В субботу, 30 декабря, в российском Белгороде прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Губернатор региона Михаил Гладков заявил, что областной центр якобы «находится под обстрелом Вооруженных сил Украины».

Он также заявил о попаданиях и разрушениях в центре города.

На кадрах видно, как над Белгородом поднимается черный дым.

Как пишет российский Telegram-канал Mash, удар также был нанесен в районе торгового центра «Маяк».

Стоит добавить, что военное руководство Украины, или же другие официальные лица пока не комментировали данную ситуацию.

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