В центре российского Белгорода раздались мощные взрывы

В центре российского Белгорода раздались мощные взрывы8
- 30.12.2023, 15:50
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Есть разрушения, над городом поднимается дым.
В субботу, 30 декабря, в российском Белгороде прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
Губернатор региона Михаил Гладков заявил, что областной центр якобы «находится под обстрелом Вооруженных сил Украины».
Он также заявил о попаданиях и разрушениях в центре города.
На кадрах видно, как над Белгородом поднимается черный дым.
Как пишет российский Telegram-канал Mash, удар также был нанесен в районе торгового центра «Маяк».
Стоит добавить, что военное руководство Украины, или же другие официальные лица пока не комментировали данную ситуацию.