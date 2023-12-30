В Польше почти 500 солдат ищут элементы залетевшей в воздушное пространство российской ракеты
- 30.12.2023, 15:59
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Раскрыты детали операции.
Оперативное командование ВС Польши сообщило о наземных поисках возможных элементов объекта, который вчера нарушил воздушное пространство Польши. Они будут проводиться сегодня, 30 декабря, в Люблинском воеводстве.
В поисках будут задействованы около 480 солдат 2-й Люблинской бригады территориальной обороны и 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны.
«Цель поиска – окончательно подтвердить, что на польской территории не осталось ни одного элемента объекта. Действия солдат будут проходить к юго-востоку от Замостья. Жителей Люблинского района просят отнестись к этому с пониманием», – говорится в пресс-релизе.
Напомним, оперативное командование ВС Польши сообщило, что утром 29 декабря в воздушное пространство страны со стороны Украины вошел неопознанный воздушный объект.
Позже в Минобороны заявили, что идентифицировали объект как российскую ракету. Она провела в воздушном пространстве Польши почти 3 минуты и пролетела около 40 км, а затем покинула территорию страны.
Замминистра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский вручил российскому дипломату ноту, в которой польский МИД требует от России объяснений в связи с инцидентом с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения подобной деятельности.