СМИ: Взрывы в центре Белгорода прогремели из-за непрофессиональной работы российской ПВО 2 30.12.2023, 17:53

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В городе вспыхнуло 10 пожаров.

Взрывы и пожары в центре российского Белгорода в субботу, 30 декабря, произошли из-за непрофессиональной работы российской противовоздушной обороны.

Об этом «Украинской правде» сообщил собеседник в украинских спецслужбах.

В издании отметили, что Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам РФ в Белгороде. Также, по данным россиян, после взрывов в городе вспыхнуло 10 пожаров.

«Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций», — отметил собеседник из спецслужб.

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