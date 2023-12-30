СМИ: Взрывы в центре Белгорода прогремели из-за непрофессиональной работы российской ПВО

СМИ: Взрывы в центре Белгорода прогремели из-за непрофессиональной работы российской ПВО2
- 30.12.2023, 17:53
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В городе вспыхнуло 10 пожаров.
Взрывы и пожары в центре российского Белгорода в субботу, 30 декабря, произошли из-за непрофессиональной работы российской противовоздушной обороны.
Об этом «Украинской правде» сообщил собеседник в украинских спецслужбах.
В издании отметили, что Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам РФ в Белгороде. Также, по данным россиян, после взрывов в городе вспыхнуло 10 пожаров.
«Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций», — отметил собеседник из спецслужб.