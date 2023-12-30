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СМИ: Взрывы в центре Белгорода прогремели из-за непрофессиональной работы российской ПВО

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  • 30.12.2023, 17:53
  • 7,410
СМИ: Взрывы в центре Белгорода прогремели из-за непрофессиональной работы российской ПВО

В городе вспыхнуло 10 пожаров.

Взрывы и пожары в центре российского Белгорода в субботу, 30 декабря, произошли из-за непрофессиональной работы российской противовоздушной обороны.

Об этом «Украинской правде» сообщил собеседник в украинских спецслужбах.

В издании отметили, что Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам РФ в Белгороде. Также, по данным россиян, после взрывов в городе вспыхнуло 10 пожаров.

«Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций», — отметил собеседник из спецслужб.

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