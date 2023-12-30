Минобороны РФ признало, что трагедия в Белгороде стала результатом работы российской ПВО 7 30.12.2023, 20:13

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Помимо 14 погибших, более 100 жителей Белгорода пострадали.

Министерство обороны России признало, что падение ракет и их обломков на Белгород 30 декабря было вызвано в том числе работой систем противовоздушной обороны.

Комментируя обстрел Белгорода, который стал крупнейшим с начала войны и унес, по последним данным, не менее 14 жизней, ведомство сообщило, что удар был нанесен двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены, при этом «кассетные части от сбитых ракет „Ольха“ попали по городу Белгород», говорится в заявлении Минобороны РФ (его цитирует «Интерфакс»).

Помимо 14 погибших, более 100 жителей Белгорода пострадали, среди них 15 детей, сообщили в пресс-службе МЧС. По словам источника «Коммерсанта», близкого к Следственному комитету, система предупреждения о ракетном нападении в Белгороде де-факто не сработала: сирены включили уже после того, как в городе начались взрывы. Для ликвидации последствий прилетов, по словам собеседника «Ъ», в Белгороде планируется ввести режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе повреждено более 100 автомобилей, большая часть из них полностью сгорела. Кроме того, повреждения выявлены в 22 домах. Принято решение об отмене массовых мероприятий на территории Белгорода и всех приграничных муниципальных образований, цитирует Гладкова «РИА Новости».

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