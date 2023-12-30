В Польше завершили поисковые работы, связанные с российской ракетой 2 30.12.2023, 21:50

1,504

Дальнейшие операции не планируются.

В Польше в субботу в 15:00 завершили проверку с участием почти 500 солдат Сил территориальной обороны, которые искали возможные элементы ракеты, которая нарушила воздушное пространство Польши во время массированной ракетной атаки РФ по украинским городам 29 декабря.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши (DORSZ), сообщает RMF24.

Командование добавило, что операция завершена и дальнейшие операции не планируются.

Как ранее сообщал DORSZ, в субботу в Люблинском воеводстве проводились наземные поиски возможных элементов объекта, который в пятницу нарушил польское воздушное пространство. К поискам было привлечено около 480 солдат ВОТ из 2-й Люблинской бригады территориальной обороны и 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны.

«В 15:00 была завершена проверка определенной территории, в которой было задействовано почти 500 солдат. Результат обыска был отрицательным. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинщины. Деятельность армии завершена, и мы не планируем дальнейших проверок в этом районе», – сообщило Оперативное командование Вооруженных сил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».