Под Ла-Маншем затопило железнодорожные пути 31.12.2023, 1:13

Международные рейсы через Ла-Манш отменены, на вокзалах застряли сотни пассажиров.

Затопление в железнодорожных туннелях на юго-востоке Англии в субботу вынудило международного ж/д-оператора Eurostar отменить все рейсы, соединяющие Лондон с материковой Европой. Это сорвало новогодние праздничные поездки для тысяч пассажиров. О ситуации сообщает агентство Reuters.

Eurostar первоначально отменил 14 поездов, курсирующих в субботу, но затем заявил, что решил отменить вообще все дневные рейсы — в общей сложности 41 поезд, — так как наводнение продолжалось. Причиной стало затопление железнодорожных туннелей под Темзой недалеко от городка Эббсфлит к востоку от Лондона. В последние дни в некоторых частях Англии прошли проливные дожди, и на юге страны официально объявлен желтый уровень опасности из-за сильных и порывистых ветров.

«На телевизионных кадрах видно, как вода льется в один из туннелей и покрывает пути, в то время как в вестибюле вокзала Сент-Панкрас в Лондоне сидят сотни застрявших пассажиров с чемоданами», — пишет Reuters.

«Мы понимаем, что это крайне важное время, чтобы вернуться домой в конце праздничного сезона и в преддверии Нового года, и мы оказываем поддержку клиентам на станциях», — говорится в разосланном по электронной почте заявлении Eurostar.

Это уже второй срыв перевозок для клиентов Eurostar в этот праздничный сезон. 21 декабря неожиданная забастовка французских рабочих уже сорвала планы тысяч рождественских поездок.

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