Россия ударила ракетами «Искандер-М» по центру Харькова 5 31.12.2023, 9:36

5,520

Масштабные разрушения в отеле Kharkiv Palac показали на фото.

Следствия смогло установить тип ракеты, которой россияне ударили по отелю Kharkiv Palace в Харькове 30 декабря. Об этом рассказал глава Харьковской областной полиции Владимир Тимошко журналистам «Суспільного».

По его словам, ВС РФ атаковали город ракетами «Искандер-М».

«Россияне попали по зданию отеля Kharkiv Palace и жилому дому в центре Харькова вечером 30 декабря ракетами «Искандер-М», — сказал Тимошко.

Он также отметил, что в отеле были заселенные номера, однако неизвестно количество людей, которые находились в здании во время воздушной атаки.

«Известно, что в гостинице было заселено 34 номера, но какое количество гостей находилось во время атаки, еще не подсчитали», — сообщил Тимошко.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что попадание в Kharkiv Palace пришлось на 12 этаж. По его словам, после первых попаданий люди успели спуститься в укрытие, поэтому только два человека имеют легкие ранения.

30 декабря российские оккупанты атаковали центр Харькова. Было зафиксировано не менее шесть ударов.

Среди пострадавших – журналист из Великобритании. По последним данным, в результате российских обстрелов пострадали 20 человек, среди них двое детей – 14 и 16 лет.

Под атакой оказались гостиница, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили.