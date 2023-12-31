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В российском Оренбурге загорелся аэропорт

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  • 31.12.2023, 14:20
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В российском Оренбурге загорелся аэропорт

Рейсы перенесли на 10 часов.

В аэропорту Оренбурга (РФ) вечером 30 декабря произошло короткое замыкание, а затем вспыхнул пожар. Всех людей эвакуировали из здания терминала на мороз, что вызвало у них возмущение.

О ситуации сообщили российские паблики. Пропагандисты назвали случившееся просто «предновогодним коллапсом».

«Ни дня без пожаров на России. Рейсы перенесены более чем на 10 часов», – иронически пишет obozrevatel.com.

По данным росСМИ, пожар вспыхнул рядом с пассажирским терминалом. Пока туда ехали экстренные службы, всех людей срочно эвакуировали в «безопасное место».

Таким местом оказалась улица, поэтому пассажиры, особенно с детьми, выражали недовольство тем, что им приходится мерзнуть.

Восемь рейсов в оренбургском аэропорту перенесли минимум на 10 часов – по причине не только пожара, но и метели.

Уральская транспортная прокуратура заявила, мол, возгорание возникло из-за нарушений, допущенных при демонтаже старых проводов, которые находились на месте строительства нового терминала. Там затеяли проверку.

Под утро воскресенья аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Однако россияне пожаловались, что из-за ЧП не успеют попасть на новогодний стол.

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