«Жыве Беларусь!»: БелТА поздравила белорусов с Новым годом на фоне бело-красно-белого флага 6 31.12.2023, 14:25

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Что происходит?

Белорусские хакеры из объединения «Кибепартизаны» взломали сайт государственного агентства БелТА. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.

«Каратели отбирают TUT.by, «Киберпартизаны» забирают БЕЛТУ», «Возвращаем свободу слова в Беларуси. Читайте новости независимых СМИ, а не ложь пропаганды режима», — новости с такими заголовками размещены на сайте БелТА после атаки.

В объединении также рассказали, что «взломана внутренняя сеть и основные сайты, поражены домен-контроллеры, выкачано 90Гб данных (внутренние документы, бухгалтерия, личные данные сотрудников) и «зачищена вся бухгалтерия, рабочие станции, архивы, бекапы, сервера веб-сайтов».

«Когда некому рассказать правду белорусам, ее рассказываем мы. А заодно передаем новогодние пожелания от наших волонтеров с официальных страниц БелТА», — подытожили «Киберпартизаны».

По данным на 14.05 по минскому времени, сайт БелТА перестал открываться.

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