Ультиматум для РФ: в Москве началась истерика из-за жесткого ответа офиса Зеленского 9 31.12.2023, 14:35

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Михаил Подоляк

Захарова нервничает.

Переговоров со страной агрессором РФ не будет, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Российской стороне выдвинут ультиматум, и она его примет. Об этом он подчеркнул в эфире проекта «VIP с Натальей Мосейчук».

«Переговоров не будет. В классическом смысле этого слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации, сразу на наивысшем уровне, и Россия их примет», - говорит представитель ОП.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что это не парадокс, а объективное развитие войны, развязанной РФ против Украины.

«Она большая, масштабная, интенсивная, тяжелая, кровавая. Все ресурсы задействованы. И наши западные партнеры задействуют еще больше ресурсов, несмотря на то, что они будут вести дискуссии…», - добавил Подоляк.

Реакция МИД РФ

Отметим, что в РФ жесткие заявления Подоляка вызвали настоящую истерику на официальном уровне.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила в ответ, что «Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу».

«Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания», – истерически заявила Захарова.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле сменили риторику относительно переговоров с Киевом.

Страна-агрессор РФ отходит от своей информационной операции, призванной симулировать интерес к диалогу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Запад меняет стратегию и хочет заставить Зеленского пойти на переговоры с РФ. Пентагон и Белый дом хочет, чтобы Украина перешла к стратегической обороне.

Как ранее сообщалось, Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить. Во время «прямой линии» он сказал, что считает Одессу «русским городом»

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