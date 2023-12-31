Лукашисты боятся атаки дронов на НПЗ 2 31.12.2023, 18:19

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И хотят купить защиту за $5 миллионов.

На антидронную защиту двух нефтяных резервуарных парков «Мозырь» и «Новополоцк» предполагается потратить около 15 миллионов рублей (почти 5 млн долларов). Об этом «Флагштоку» стало известно от источника, знакомого с деятельностью предприятия, которое владеет резервуарами — ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В публичных сервисах эта закупка не публиковалась.

Резервуарные парки в Мозыре и Новополоцке граничат с нефтеперерабатывающими заводами (ОАО «Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод» и ОАО «Нафтан» около Новополоцка).

Впервые Мозырский НПЗ решил закупить систему наблюдения за беспилотниками после атаки на российский самолет в Мачулищах в марте 2023 года. Официальная цель закупки системы — мониторинг полетов БПЛА, «угрожающих непрерывности технологических процессов» на МНПЗ.

По условиям госзакупки МНПЗ был готов отдать 1 700 000 рублей (около 600 000 $) за систему, которая сможет находить беспилотники при помощи оптических, лазерных, радиолокационных технологий и место расположения пульта БПЛА.

Однако тогда эта закупка не состоялась «по причине изменения технического задания предмета закупки». Новых закупок на публичных сервисах онлайн закупок МНПЗ не объявлял.

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