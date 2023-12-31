ВСУ рассказали, сколько российских «Кинжалов» сбили системы Patriot 31.12.2023, 19:16

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«Аналоговнетное» оружие россиян оказалось совершенно обычным.

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые партнеры передали Украине, сбили уже 15 российских ракет «Кинжал» в Украине. Ранее в Москве утверждали, что это невозможно.

«Patriot способен сбивать баллистику и аэробаллистические ракеты, такие как «Кинжал». 4 мая был сбит первый «не имеющий аналогов «Кинжал» Х-47 – ракета М2. Таким образом, стартовал отсчет именно с этого времени. Потом было еще шесть, еще шесть, и сейчас имеем 15 уже «Кинжалов», сбитых именно системой Patriot, это очень хорошие для нас новости», - рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет unian.net.

При это он указал, в Украине систем Patriot очень «мало».

«Несколько батарей – это недостаточно», – подчеркнул военный.

Кроме того, он отметил, что с начала полномасштабной войны Россия использовала против Украины более 7500 ракет всех типов.

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