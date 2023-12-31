Британская разведка спрогнозировала рост российских потерь в Украине 31.12.2023, 20:06

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Рост ежедневных потерь говорит о деградации армии РФ.

В 2023 году средние ежедневные потери российской армии, убитыми и ранеными, выросли почти на 300 человек по сравнению с прошлым годом, сообщает разведка Минобороны Великобритании. Если так пойдет и дальше, то к концу 2024 года Россия лишится полумиллиона военнослужащих, отмечают в ведомстве.

По мнению аналитиков, рост ежедневных потерь говорит о деградации российских сил и их превращении в «массовую армию» более низкого качества после мобилизации в сентябре 2022 года. Уже сейчас воюющей стране понадобится 5-10 лет для восстановления когорты высокопрофессиональных и опытных подразделений, подчеркивается в сводке.

В начале декабря разведка заявляла, что общие потери российских сил составляют от 290 тысяч до 350 тысяч человек. В частности, по ее данным, войска Минобороны лишились от 180 тысяч до 240 тысяч военнослужащих ранеными и около 50 тысяч убитыми. Наемники ЧВК «Вагнер» потеряли около 40 тысяч ранеными и 20 тысяч убитыми.

В середине декабря разведка США оценила потери России в войне с Украиной в 315 тысяч солдат убитыми и ранеными. Это около 87% личного состава, который Минобороны собрало для вторжения в феврале 2022 года.

В Вашингтоне, как и в Лондоне, заявили, что мобилизация, на которую решился президент Владимир Путин из-за проблем на фронте, ухудшило качество армии. «Масштаб потерь вынудил Россию принять чрезвычайные меры для поддержания своей боеспособности. Россия объявила о частичной мобилизации 300 тысяч человек в конце 2022 года и смягчила стандарты, позволяющие вербовать осужденных и пожилых гражданских лиц», — отметили в разведке.

В США подчеркнули, что столь масштабные потери в личном составе и бронетехнике отбросили военную модернизацию России на 18 лет назад и ситуация продолжает ухудшаться. Так, по данным американского Совета национальной безопасности, в октябре–ноябре 2023 года российская армия из-за активного наступления в направлении Авдеевки — Новопавловки Донецкой области потеряла 13 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Помимо этого, украинская армия уничтожила на этом участке более 220 единиц российской бронетехники.

Между тем подтвержденные потери России в Украине к концу декабря превысили 40,5 тысячи человек убитыми, в том числе погибли 2989 офицеров, включая 7 генералов и одного капитана первого ранга. Чтобы пополнять живую силу на фронте без объявления мобилизации, власти набирают контрактников. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев утверждал, что с 1 января по 1 декабря 2023 года в армию записались более 452 тысяч человек, а к концу года их число вырастет до 500 тысяч. Однако, по данным источников Faridaily, Кремлю этого мало, и он требует найти еще 400 тысяч человек.

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