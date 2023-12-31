Появились подробности взлома БелТА 31.12.2023, 20:16

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Атака заняла два дня.

«Киберпартизаны» опубликовали подробности взлома сайта и внутренней сети государственного информационного агентства БелТА, который произошел 31 декабря. По словам хакеров, атака заняла два дня, но не была слишком сложной, поскольку сотрудники агентства не соблюдали правила безопасности.

«Мы начали кибератаку 29 декабря. Дата была специально выбрана так, чтобы новогодние праздники у пропагандистов «удались». Атаковать сеть начали прямо с утра, когда сотрудники БелТА только пришли в офис и включили компьютеры», — рассказывают «Киберпартизаны», объясняя, что хотели сделать новогодний подарок «достойным белорусам» и порадовать их перед праздником.

По словам хакеров, такая атака на внутреннюю сеть организации обычно разрабатывается от нескольких недель до месяцев, но им было известно, что раньше сеть БелТА кто-то пытался шифровать и не закончил, с тех пор дыры в безопасности не устранили, и взломщики этим воспользовались.

«Сотрудники Белты не соблюдают даже минимальные правила компьютерной безопасности и информационной гигиены. Например, пользовались пиратским софтом и системами. Поэтому легко подхватили наши «кибербомбочки» и понесли большие потери», — говорят «Киберпартизаны».

Пока администраторы сети пытались вернуть контроль, хакеры продолжали стирать информацию с серверов агентства.

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