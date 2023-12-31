Великобритания намерена бомбить хуситов 7 31.12.2023, 21:39

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И сделала последнее предупреждение.

Великобритания готовится провести серию «серьезных» атак против хуситов в Йемене, пишет сайт «Детали» со ссылкой на британские СМИ.

По сообщению Times, британская армия вместе с американскими вооруженными силами и армией «еще одной европейской страны», запланировали серию скоординированных атак против хуситов по заранее выбранным целям. В Великобритании подчеркивают, что это будет ответ на «хаос» на морских путях в южной части Красного моря. Представитель министерства обороны Великобритании сообщил, что еще не решено, будут ли атаки осуществляться истребителями Королевских ВВС или военным кораблем HMS Diamond, который действует в этом районе.

Прежде, чем атаковать и, возможно, уже в ближайшие часы США и Великобритания отправят хуситам «беспрецедентное предупреждение»: «Прекратите нападения на коммерческие суда в Красном море, или мы дадим на это военный ответ». Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил: «Если хуситы продолжат угрожать торговой деятельности, ставя под угрозу человеческие жизни, нам придется принять меры. Пусть это будет последним предупреждением для хуситов, и если они не подчинятся, военный ответ будет «ограниченным, но значительным». В настоящее время США и Великобритания ищут, кто еще из европейских стран мог бы принять участие в этих атаках.

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