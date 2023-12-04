Спецназ ВСУ атаковал Курскую область РФ 4.12.2023, 11:34

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Поражены техника врага и личный состав.

Спецназ украинской армии успешно атаковал военную технику и живую силу войск РФ на российской территории. Вражеская цель была поражена на Курско-Брянском направлении. Соответствующее видео опубликовал полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.

«Наши группы специального назначения работают эффективно. Продолжение следует. Слава Украине и ее воинам!» — говорится в описании к видео.

В первой части видеоролика показан момент точного удара по вражеской машине, а затем по скоплению личного состава армии РФ.

«Полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» публикует видео загадочного исчезновения российской техники и живой силы в Курско-бермудском треугольнике. Как у них это получается?!» — прокомментировал видео журналист Юрий Бутусов.

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