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ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу «Хизбаллы»

  • 4.12.2023, 17:02
ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу «Хизбаллы»

Израильские войска провели серию авианалетов по террористическим объектам.

В понедельник, 4 декабря, военные ЦАХАЛа подвергли интенсивным ударам позиции террористической группировки «Хизбалла» на территории Ливана. Целями стал оперативный штаб боевиков.

Об этом сообщает «The Jerusalem Post», со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что в нанесении ударов по ливанским террористам была задействована боевая авиация и беспилотные летательные аппараты. Авианалеты были осуществлены после того, как террористы подвергли обстрелам израильскую территорию. Снаряды упали на открытой местности.

С момента окончания семидневного перемирия в Секторе Газа, на северной границе Израиля продолжает расти напряженность в связи с активностью боевиков «Хизбаллы». Террористы совершают атаки с целью оказания поддержки группировке ХАМАС, противостоящей израильской армии в анклаве.

Израиль неоднократно предупреждал «Хизбаллу» о том, что если она решит начать наступление на израильскую территорию, то будет полностью уничтожена. При этом в Иерусалиме указали на то, что правительство Ливана несет ответственность за действия боевиков.

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