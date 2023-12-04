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В Воронежской области РФ фура протаранила колонну Росгвардии

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  • 4.12.2023, 18:15
  • 3,540
В Воронежской области РФ фура протаранила колонну Росгвардии

Есть погибший и раненые.

В России фура протаранила колонну автобусов Росгвардии: грузовик на полной скорости влетел в припаркованные на обочине дороги машины российских силовиков. Авария произошла в Воронежской области. Российские информационные агентства сообщают, что на данный момент достоверно известно об одном погибшем, как минимум пятеро росгвардейцев получили ранения.

Авария попала на камеру. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Согласно поступающей информации, водитель фуры превысил скорость на фоне неблагоприятных погодных условий, а также не смог учесть габаритов фуры, после чего не справился с управлением и врезался в колонну Росгвардии, в которой было три автобуса, три грузовых «Урала» и две машины сопровождения.

Погибшим является пассажир фуры, ее водитель также получил повреждение. 

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