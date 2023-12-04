Литовским военным могут запретить поездки в Беларусь 4.12.2023, 22:01

В интересах национальной безопасности.

В Сейме Литвы рассматривают поправки к закону, которые запретят профессиональным военнослужащим литовской армии ездить в недружественные страны. Минобороны предлагает включить в этот список не только Россию и Беларусь, но и Молдову, Китай и другие государства, пишет LRT.

Министерство обороны подготовило проект постановления, которым правительство утвердит список зарубежных стран или территорий, на которые профессиональным военным будет запрещено выезжать в свободное от службы время. Предлагается, чтобы поправки вступили в силу с января.

В список войдут Россия и оккупированный ею Крым, Беларусь, а также Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Молдова, включая Приднестровье, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Грузия (включая Абхазию и Южную Осетию).

Аналогичным образом военнослужащие, проходящие профессиональную военную службу, не смогут выезжать в зарубежные страны или на их территории, куда Министерство иностранных дел советует гражданам не ехать или которые МИД рекомендует немедленно покинуть.

Согласно проекту, страны или территории, на которые военным будет запрещен въезд, должны утверждаться правительством. По сообщению Минобороны, вышеупомянутый запрет связан с интересами национальной безопасности.

В конце сентября Национальный центр кризисного управления заявил, что люди, работающие с секретной информацией, не смогут выехать в Россию, Беларусь и другие страны, представляющие угрозу для Литвы. По данным центра, эти ограничения коснутся 56 тыс. человек.

Было решено ограничить поездки части граждан Литвы в недружественные страны, учитывая тот факт, что белорусские спецслужбы с некоторых пор активизировали свою деятельность на границе. По данным литовской разведки, граждан Литвы допрашивают на пограничных пунктах, принуждают сотрудничать с белорусскими спецслужбами путем шантажа и психологического давления, отмечает LRT.

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