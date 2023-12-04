Польша разместила на границе с Беларусью саперный батальон

Польша разместила на границе с Беларусью саперный батальон2
- 4.12.2023, 23:26
Саперов разместили в Августове.
Польша разместила новый саперный батальон в городе Августове, возле границы с Россией и Беларусью, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Это территория т. н. Сувальского коридора.
«Сегодня мы открываем новую военную часть здесь, в Августове. Это очень важное место на карте безопасности Польской Республики, исходя из положения, исходя из угроз, ожидающих Польшу. Это саперный батальон, входящий в состав 15-й механизированной бригады. Это боевые единицы, отвечающие за безопасность в северо-восточной части нашей страны», — заявил Блащак.
Польский министр обороны отметил, что саперов разместили в Августове именно из-за близости границ России и Беларуси.
«В случае северо-восточной части нашей страны большое значение имеет факт границы как с Беларусью, так и с Калининградской областью», — сказал он.
Блащак призвал жителей Августова поступать на службу в новую воинскую часть, пообещав «достойное денежное довольствие и современное вооружение».