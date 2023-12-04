закрыть
5 декабря 2023, вторник, 0:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша разместила на границе с Беларусью саперный батальон

2
  • 4.12.2023, 23:26
Польша разместила на границе с Беларусью саперный батальон

Саперов разместили в Августове.

Польша разместила новый саперный батальон в городе Августове, возле границы с Россией и Беларусью, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Это территория т. н. Сувальского коридора.

«Сегодня мы открываем новую военную часть здесь, в Августове. Это очень важное место на карте безопасности Польской Республики, исходя из положения, исходя из угроз, ожидающих Польшу. Это саперный батальон, входящий в состав 15-й механизированной бригады. Это боевые единицы, отвечающие за безопасность в северо-восточной части нашей страны», — заявил Блащак.

Польский министр обороны отметил, что саперов разместили в Августове именно из-за близости границ России и Беларуси.

«В случае северо-восточной части нашей страны большое значение имеет факт границы как с Беларусью, так и с Калининградской областью», — сказал он.

Блащак призвал жителей Августова поступать на службу в новую воинскую часть, пообещав «достойное денежное довольствие и современное вооружение».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко Андрей Шарендо
Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников