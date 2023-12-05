Десятки взрывов: беспилотники массированно атаковали Керчь и Феодосию 5.12.2023, 8:10

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Поражена российская нефтебаза, Крымский мост закрыт.

В районе временно оккупированной российскими войсками Керчи в Крыму в ночь на вторник, 5 декабря, местные жители пожаловались на взрывы. В сети они писали, что их было около 30 и от них дрожали дома.

Позже стало известно также о взрывах в районе нефтебазы в Феодосии, информацией крымчане делились в местных чатах в Telegram.

Российское Минобороны традиционно отчиталось об «успешном отражении» атаки якобы 22 «украинских» дронов.

Так, один из пользователей написал, что в Керчи сначала было слышно звук пролета ударных беспилотников, а потом взрывы.

Другие пользователи отмечали, что дронов якобы было «не меньше 30», и они попали на территории завода.

«Штук 30 летело если не больше!», «Проснулись от звуков взрывов, хоть бы все было хорошо, но куда- то попали. Рядом живем, 40 км от моста, дом минут 10 дрожал, знакомые написали, что в попали в завод», «Ждем. Но и так понятно, что происходит», «Слышны были звуки дронов, похожие на звуки шахедов, а потом серия взрывов. Весь дом дрожит!», «Конкретные грохоты!», «Страшно» – писали в сети.

Спустя некоторое время часть Керчи осталась без света. Его также оккупанты отключили в срочном порядке на Крымском мосту.

Российские пропагандистские каналы заявили, что минимум девять взрывов было слышно в районе Аршинцево и поселка Войково. Также сообщалось о временной приостановке проезда по Крымскому мосту.

Telegram-канал «Крымский ветер» отметил, что в Феодосии снова прогремели взрывы – в 06:05, 06:08, 06:14 и 06:25 по местному времени. Подписчики писали о пролете ракет. Также очень громко было в Старом Крыму.

В это же время минобороны страны-агрессора РФ заявило, что российская ПВО отразила атаку «киевского режима». Там утверждают, что «уничтожили 22» и «перехватили 30» беспилотников над Азовским морем и полуостровом.

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