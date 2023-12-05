Стало известно еще об одном украинском ребенке, насильно вывезенном в Беларусь после ранения 3 5.12.2023, 9:44

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иллюстративное фото

Новое свидетельство преступлений режима Лукашенко.

Российские военные вывозили украинских детей из Киевской области во время ее оккупации весной 2022 года. Один мальчик был ранен и вместе со своей бабушкой попал в Беларусь. Этот факт стал известен во время рассмотрения украинским судом дела об усыновлении несовершеннолетнего ребенка, передает «Радыё Свабода».

В материалах дела указано, что родители мальчика погибли в марте 2022 года при обстреле российскими военными автомобиля, на котором семья пыталась выехать из зоны боевых действий. Это произошло возле деревни Здвижевка Киевской области. Мальчик получил осколочное ранение головного мозга и потерял зрение на правый глаз.

Россияне вывезли раненого ребенка и его бабушку в Беларусь.

За их возвращение боролся дядя мальчика, который сделал все, чтобы привлечь к процессу дипломатов, общественные и медицинские организации. Вскоре ему удалось вывезти своих мать и племянника из Беларуси в Польшу, а оттуда в Германию, где мальчик получил необходимое лечение.

Сейчас они живут в Бучанском районе Киевской области. Другие подробности дела неизвестны. Семья, в которой есть трое собственных детей, подала документы на усыновление мальчика.

В ходе боев за Киев в феврале-марте 2022 года именно в районе Здвижевки россияне создали крупнейшую в Киевской области тыловую военную базу. Журналисты установили, что здесь размещались штаб 98-й дивизии из Иваново и подразделения Росгвардии Сибирского округа.

Напомним, в июле 2022 года также из судебного дела стало известно о насильственном перемещении российскими военными украинского подростка в Беларусь из Вышгородского района Киевской области.

Его вместе с братом вывезли в автобусе с мешками на головах и связанными руками. После проверки на границе белорусские пограничники разлучили братьев — младшего отправили в интернат в Мозырь.

Позже подростку сообщили, что его переведут в детский дом — специальный образовательный центр в Мозыре. Однако директор этого учреждения связалась с представителями Красного Креста, чтобы найти родителей или родственников мальчика. Их нашли, и поздно вечером 22 апреля юноша вернулся домой. Судьба старшего брата неизвестна.

Обвинения властей Беларуси в вывозе украинских детей

Эксперты Йельского университета на днях обнародовали исследование о том, что после начала российского вторжения более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были вывезены в 13 учреждений на территории Беларуси.

Авторы утверждают, что этот процесс одобрен лично Александром Лукашенко, скоординирован между российскими и белорусскими властями, а на территории Беларуси украинские дети проходили военную подготовку и перевоспитание.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Указано, что они, предположительно, несут ответственность за военное преступление — незаконную депортацию детей и их незаконное перемещение с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации.

ПАСЕ 27 апреля этого года приняла резолюцию, в которой признала насильственную депортацию украинских детей в Россию геноцидом, а Александра Лукашенко и правительство Беларуси — причастными к нему.

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