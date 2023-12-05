СМИ: Крым атаковало рекордное число беспилотников с конца лета 5.12.2023, 10:00

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Россияне признали удар по нефтебазе.

В ночь на 5 декабря на Крым была совершена самая масштабная атака дронов с конца лета. В общей сложности в налете был задействован 41 беспилотник, сообщает The Moscow Times.

По данным Минобороны РФ, в первой волне над территорией Крыма и Азовским морем «было уничтожено» 22 дрона самолетного типа, а еще 13 беспилотников были перехвачены системами радиоэлектронной борьбы.

Позднее военное ведомство сообщило, что над акваторией Азовского моря были уничтожены еще четыре дрона и два перехвачены. О разрушениях и пострадавших информации нет.

На этом фоне движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорилось в телеграм-канале оперативной информации. О возобновлении движения пока не сообщалось.

Самая массовая атака беспилотников на Крым состоялась 25 августа этого года. В небе над аннексированным Россией полуостровом появились сразу 42 дрона. Все они были подавлены и сбиты, докладывало российское военное ведомство.

Россияне заявили об атаке дронов на нефтебазу в Крыму

Россияне утверждают, что два беспилотника пытались атаковать нефтебазу во временно оккупированном Крыму утром 5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.

Как пишут в сети, попытка атаки произошла сегодня около пяти часов утра. В сторону нефтебазы «Морской нефтяной терминал» якобы летели два беспилотника самолетного типа. Россияне традиционно утверждают, что «все дроны сбили силы ПВО».

Как сообщают российские СМИ, первый БПЛА детонировал в воздухе, на территорию нефтебазы упали обломки, а второй упал в 70 метрах от одного из резервуаров. Пострадавших, по данным пропагандистских ресурсов, нет.

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