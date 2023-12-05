Дроны нанесли удар по важнейшей нефтебазе РФ в Феодосии 5.12.2023, 11:07

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Также ракетами атакован судостроительный завод «Залив» в Керчи.

Утром 5 декабря во временно оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы. В сети они писали, что их было около 30 и от них дрожали дома.

Позже стало известно, что два БПЛА атаковали нефтебазу российских оккупантов.

Под ударом оказался «Морской нефтяной терминал» в Феодосии. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Нефтебазу атаковали два дрона-камикадзе самолетного типа. По предварительным данным, один БПЛА сдетонировал в воздухе – на территорию нефтебазы упали только осколки.

В то же время второй беспилотник упал в 70-ти метрах от одного из резервуаров с топливом. Также известно, что во время дроновой атаки на территории нефтебазы работали вражеские системы противовоздушной обороны. В частности, захватчики пытались сбить БПЛА с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

По словам очевидцев, в Феодосии взрывы прогремели в 06:05, 06:08, 06:14 и 06:25 по местному времени. Также жители временно оккупированного Крыма писали в сети, что слышали звуки БПЛА.

«Морской нефтяной терминал» расположен в северо-восточной части Феодосии. На территории предприятия находится порядка 30 резервуаров для топлива. Также там есть железнодорожные пути, которые позволяют российским оккупантам оперативно перемещать горюче-смазочные материалы по всей территории украинского полуострова.

«АО «Морской нефтяной терминал» — предприятие со столетней историей и сегодня занимает важнейшее место в инфраструктуре РФ. Целью создания общества является обеспечение удовлетворения социально-экономических потребностей населения и субъектов хозяйствования Республики Крым в обеспечении нефтепродуктами, услугами по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», — говорится на сайте предприятия.

«Крымский ветер» также пишет о том, что был нанесен ракетный удар по заводу «Залив» в Керчи, где строят для МО РФ новые военные корабли.

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