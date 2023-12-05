В центре Севастополя раздались громкие взрывы в месте тренировок 810-й бригады морпехов РФ 5.12.2023, 12:53

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Что произошло?

Днем 5 декабря во временно оккупированном Крыму снова прогремели взрывы. По предварительным данным, неспокойно было в центральной части Севастополя.

Взрывы доносились из района Казачьей бухты, где неподалеку расположен полигон «Казачий» 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Крым.Реалии».

Очевидцы утверждают, что в районе военного полигона были слышны звуки, похожие на взрывы или выстрелы из артиллерийских орудий. Стоит отметить, что оккупационные власти и военные РФ ситуацию пока не комментировали. Учений на это время захватчики не анонсировали.

Полигон «Казачий» расположен в юго-западной части Севастополя. Площадь военного объекта составляет около 2 кв. км.

Напомним, утром 5 декабря во временно оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы. Позже стало известно, что два БПЛА атаковали нефтебазу российских оккупантов. Под ударом оказался морской нефтяной терминал в Феодосии.

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