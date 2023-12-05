Армия Израиля захватила центр управления ХАМАС в Джабалии
- 5.12.2023, 13:35
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Здание сильно повреждено.
Израильская армия сообщила, что ее войска продвигаются вглубь лагеря беженцев Джабалия на севере Газы, который она окружила, передает ВВС.
ЦАХАЛ заявил, что взял под контроль опорные пункты, с которых ХАМАС организовывал атаки. Также сообщается о захвате командно-контрольного центра ХАМАС и обнаружении «материалов для наблюдения и контроля, оружия и карт».
На кадрах, опубликованных ЦАХАЛ, видно, как мощные удары наносятся по зданию, которое обозначено как «военный комплекс ХАМАС». Здание сильно повреждено.
На юге сектора Газа израильские танки и бронетехника приближаются к городу Хан-Юнис с восточной стороны. По словам представителей ЦАХАЛ, главная дорога, ведущая туда с севера, представляет собой поле боя.