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Армия Израиля захватила центр управления ХАМАС в Джабалии

  • 5.12.2023, 13:35
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Армия Израиля захватила центр управления ХАМАС в Джабалии

Здание сильно повреждено.

Израильская армия сообщила, что ее войска продвигаются вглубь лагеря беженцев Джабалия на севере Газы, который она окружила, передает ВВС.

ЦАХАЛ заявил, что взял под контроль опорные пункты, с которых ХАМАС организовывал атаки. Также сообщается о захвате командно-контрольного центра ХАМАС и обнаружении «материалов для наблюдения и контроля, оружия и карт».

На кадрах, опубликованных ЦАХАЛ, видно, как мощные удары наносятся по зданию, которое обозначено как «военный комплекс ХАМАС». Здание сильно повреждено.

На юге сектора Газа израильские танки и бронетехника приближаются к городу Хан-Юнис с восточной стороны. По словам представителей ЦАХАЛ, главная дорога, ведущая туда с севера, представляет собой поле боя.

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