Армия Израиля захватила центр управления ХАМАС в Джабалии 5.12.2023, 13:35

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Здание сильно повреждено.

Израильская армия сообщила, что ее войска продвигаются вглубь лагеря беженцев Джабалия на севере Газы, который она окружила, передает ВВС.

ЦАХАЛ заявил, что взял под контроль опорные пункты, с которых ХАМАС организовывал атаки. Также сообщается о захвате командно-контрольного центра ХАМАС и обнаружении «материалов для наблюдения и контроля, оружия и карт».

На кадрах, опубликованных ЦАХАЛ, видно, как мощные удары наносятся по зданию, которое обозначено как «военный комплекс ХАМАС». Здание сильно повреждено.

На юге сектора Газа израильские танки и бронетехника приближаются к городу Хан-Юнис с восточной стороны. По словам представителей ЦАХАЛ, главная дорога, ведущая туда с севера, представляет собой поле боя.

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