«Атеш»: В Джанкое попали в военные объекты россиян 5.12.2023, 14:39

Украинские партизаны раскрыли подробности новых взрывов в Крыму.

В оккупированном Крыму сегодня днем раздались новые взрывы. Украинские партизаны заявили, что есть попадания во вражеские военные объекты.

Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщает, что в 12:22 по оккупационному времени в Джанкойском районе раздался мощный взрыв.

Информацию подтверждают и партизаны по движению «Атеш».

В «Атеше» подтвердили, что в Джанкое произошел громкий взрыв. Партизаны написали, что возможны попадания в военные объекты врага.

«Агент «Атеш» предполагает, что сработало враждебно ПВО. Возможны попадания в российские военные объекты», – говорится в сообщении.

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