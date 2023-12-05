«Атеш»: В Джанкое попали в военные объекты россиян
- 5.12.2023, 14:39
Украинские партизаны раскрыли подробности новых взрывов в Крыму.
В оккупированном Крыму сегодня днем раздались новые взрывы. Украинские партизаны заявили, что есть попадания во вражеские военные объекты.
Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщает, что в 12:22 по оккупационному времени в Джанкойском районе раздался мощный взрыв.
Информацию подтверждают и партизаны по движению «Атеш».
В «Атеше» подтвердили, что в Джанкое произошел громкий взрыв. Партизаны написали, что возможны попадания в военные объекты врага.
«Агент «Атеш» предполагает, что сработало враждебно ПВО. Возможны попадания в российские военные объекты», – говорится в сообщении.