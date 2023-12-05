Белый дом предложил свой план по управлению сектором Газа после войны 1 5.12.2023, 14:56

Что он предусматривает?

Чиновники администрации президента США Джо Байдена разработали многоэтапный план, который предполагает, что обновленная администрация Палестинской автономии в конечном итоге получит контроль над сектором Газа после войны.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, это несовершенное решение, но американские официальные лица рассматривают его как лучший из плохих вариантов.

Хотя госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители администрации публично заявили, что Палестинская администрация должна управлять сектором Газа они, они не раскрыли подробностей того, как это будет работать.

Но они уже столкнулись с сопротивлением со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который фактически исключил будущую роль администрации Палестинской автономии в секторе Газа. Израильские официальные лица по большей части не желают обсуждать что-либо помимо нынешней войны, которая была спровоцирована жестоким нападением ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло около 1200 израильтян.

Тем не менее, американские стратеги, разрабатывающие эти планы, продолжают возвращаться к администрации Палестинской автономии, которая управляет частями Западного берега, но уже давно обвиняется в коррупции и неэффективности. По их словам, это самый реальный вариант.

«Мы застряли, - сказал представитель Госдепартамента. - Существует сильное политическое предпочтение, чтобы Палестинская администрация играла руководящую роль в Секторе Газа, но у нее есть серьезные проблемы с легитимностью и возможностями».

План США

Широкая концепция заключается в многоэтапной реконструкции Газы после того, как закончатся тяжелые бои между израильскими войсками и боевиками ХАМАС. Международные силы потребуются для стабилизации региона сразу после этого, после чего в долгосрочной перспективе к власти придет обновленная Палестинская администрация.

Ключевые части плана включают увеличение помощи, связанной с безопасностью, от США. «В конечном итоге мы хотим иметь палестинскую структуру безопасности в постконфликтном Секторе Газа», - заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Чиновники подчеркнули, что выдвигаемые идеи только зарождаются и зависят от многих непредсказуемых переменных. Официальные лица США ожидают, что тяжелые бои продлятся как минимум еще несколько недель.

Препятствия для стратегии

Как отмечает Politico, любая стратегия, выдвинутая Соединенными Штатами, столкнется с многочисленными препятствиями, включая израильский скептицизм и разочарование арабов, хотя региональные игроки и аналитики в целом согласны с тем, что Вашингтону придется играть решающую роль на послевоенном этапе.

Возможно, самой сложной задачей на данный момент является выяснение того, кто будет играть роль в стабилизации Газы на промежуточном этапе после боевых действий.

Хотя арабские страны, похоже, колеблются или совершенно не желают предоставлять войска в Газу, некоторые из них оказались более открытыми к этой идее, сказал анонимный источник. Администрация Байдена исключила отправку американских войск. Одна из идей, о которой говорили, - это попросить Объединенные Арабские Эмираты помочь восстановить медицинские учреждения или обучить государственных служащих.

По словам другого представителя США, Организация Объединенных Наций могла бы сыграть свою роль в Газе на послевоенном этапе, по крайней мере, на гуманитарном фронте. Однако израильское правительство не является поклонником ООН, считая ее предвзятой по отношению к израильтянам.

Соседний Египет, вероятно, будет играть важную роль в послевоенной Газе. Предложение президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси о демилитаризации будущего палестинского государства с временным присутствием международных сил безопасности нашло широкое распространение в кругах администрации Байдена.

«Большим неизвестным является то, что именно останется от ХАМАСа в секторе Газа», - сказал высокопоставленный представитель администрации Байдена. Даже если численность группировки невелика, ее доступ к оружию может кардинально изменить расчеты стран, рассматривающих возможность отправки войск.

Единственное, что Соединенные Штаты надеются увидеть, - это более четкое осуждение ХАМАС со стороны арабских правителей, многие из которых в частном порядке осуждают исламистскую боевую группировку, которую они рассматривают как потенциальную угрозу своим собственным правительствам. ХАМАС забрал контроль над Сектором Газа у Палестинской автономии более 15 лет назад.

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